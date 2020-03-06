ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı'nda yıllık değerlendirme toplantısı yapıyor. Canlı yayındayız

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