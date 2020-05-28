ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

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Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yeniden başlandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yeniden başlandı. Tren Söğütlüçeşme Durağı'na geliyor. Canlı yayındayız
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:20 Kaynak: DHA
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