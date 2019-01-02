Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

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1 saat önce
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYINFatih'te 3 katlı binada çıkan yangın iki binaya daha sıçradı.
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN Fatih
'te 3 katlı binada çıkan yangın iki binaya daha sıçradı. İtfaiye
yangına müdahale ediyor. Canlı yayındayız.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:18 Kaynak: DHA
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