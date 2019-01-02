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Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYINFatih'te 3 katlı binada çıkan yangın iki binaya daha sıçradı.

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangın iki binaya daha sıçradı. İtfaiye yangına müdahale ediyor. Canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:18 Kaynak: DHA

Fatih, Güncel
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