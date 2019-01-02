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Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

48 dakika önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINYedikule'de çöken binada ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Yedikule'de çöken binada ekiplerin çalışmaları sürüyor. Canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:07 Kaynak: DHA

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