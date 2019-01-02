Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

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48 dakika önce
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Yedikule'de çöken binada ekiplerin çalışmaları sürüyor. Canlı yayındayız.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:07 Kaynak: DHA
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