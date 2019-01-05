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Abonelerimizin Dikkatine: (Canlı Yayın Duyurusu)

48 dakika önce

DHA: Ukrayna'da 2 Türk öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk ediliyor.

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DHA: Ukrayna'da 2 Türk öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk ediliyor. Canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:18 Kaynak: DHA

DHA, Ukrayna, Gayrettepe, Güncel
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