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Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

26 dakika önce

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU DHA: Gece etkili olan kar yağışının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafikten canlı yayındayız.

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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU 

DHA: Gece etkili olan kar yağışının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafikten canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:04 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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