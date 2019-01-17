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Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUDHA: Güngören'de teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

DHA: Güngören'de teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:22 Kaynak: DHA

DHA, Güngören, Güncel
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