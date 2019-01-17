Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUDHA: Güngören'de teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU DHA
: Güngören
'de teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Canlı yayındayız.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:22 Kaynak: DHA
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