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Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

22 dakika önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINGöktürk'te yolcu otobüsü devrildi.

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var. Olay yerinden canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

Göktürk, Güncel
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