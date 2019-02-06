Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

2 saat önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINKartal'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi.

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Kartal'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Havadan canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:39 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
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