Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

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2 saat önce
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINKartal'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Kartal
'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Havadan canlı yayındayız.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:39 Kaynak: DHA
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