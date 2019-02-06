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Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

24 dakika önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINTBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım Kartal'da binanın çöktüğü olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

TBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım Kartal'da binanın çöktüğü olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Canlı yayındayız Açıklaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:49 Kaynak: DHA

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