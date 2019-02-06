Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINTBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım Kartal'da binanın çöktüğü olay yerinde incelemelerde bulunuyor.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
TBMM Başkanı ve İBB
Başkan Adayı Binali Yıldırım Kartal
'da binanın çöktüğü olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Canlı yayındayız Açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:49 Kaynak: DHA
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