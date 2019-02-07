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Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

CANLI YAYIN DUYURUSUKağıthane'de bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı.

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU

Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Canlı yayındayız.

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:04 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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