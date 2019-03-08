Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

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ABONELERİN DİKKATİNA; CANLI YAYIN Taksim
'de toplanarak İstiklal Caddesi
'ne yürümek isteyen kadınlara polis izin vermiyor. Canlı yayındayız.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:49 Kaynak: DHA
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