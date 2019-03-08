Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

19 dakika önce

ABONELERİN DİKKATİNA; CANLI YAYINTaksim'de toplanarak İstiklal Caddesi'ne yürümek isteyen kadınlara polis izin vermiyor.

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
ABONELERİN DİKKATİNA; CANLI YAYIN

Taksim'de toplanarak İstiklal Caddesi'ne yürümek isteyen kadınlara polis izin vermiyor. Canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:49 Kaynak: DHA

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