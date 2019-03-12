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Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

34 dakika önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUTHY'nin, ticari opersyonlarını ikinci bir karara kadar durdurduğu boeing 737 MAX tipi yolcu uçalarından ilki Atatürk Havalimanı'na iniş yapıyor.

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

THY'nin, ticari opersyonlarını ikinci bir karara kadar durdurduğu boeing 737 MAX tipi yolcu uçalarından ilki Atatürk Havalimanı'na iniş yapıyor. Canlı yayındayız.

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:17 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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