Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUTHY'nin, ticari opersyonlarını ikinci bir karara kadar durdurduğu boeing 737 MAX tipi yolcu uçalarından ilki Atatürk Havalimanı'na iniş yapıyor.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU THY
'nin, ticari opersyonlarını ikinci bir karara kadar durdurduğu boeing 737 MAX tipi yolcu uçalarından ilki Atatürk Havalimanı
'na iniş yapıyor. Canlı yayındayız. İstanbul
DHA
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:17 Kaynak: DHA
THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu
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