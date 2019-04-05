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Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUAtatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu sürüyor.

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu sürüyor. Canlı yayındayız.

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:55 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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