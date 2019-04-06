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Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUAtatürk Havalimanı sivil uçuşlara, THY'nin İstanbul-Singapur seferiyle bu gece veda ediyor.

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

Atatürk Havalimanı sivil uçuşlara, THY'nin İstanbul- Singapur seferiyle bu gece veda ediyor. Canlı yayındayız. 

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:11 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Singapur, İstanbul, Güncel
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