Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın Duyurusu

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1 saat önce
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUAtatürk Havalimanı sivil uçuşlara, THY'nin İstanbul-Singapur seferiyle bu gece veda ediyor.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU Atatürk Havalimanı
sivil uçuşlara, THY
'nin İstanbul- Singapur
seferiyle bu gece veda ediyor. Canlı yayındayız.
İstanbul DHA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:11 Kaynak: DHA
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