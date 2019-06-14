ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
2 saat önce
ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a gelişinde, partisinin il teşkilatı tarafından Çamlıca gişelerinde karşılanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:39 Kaynak: DHA
ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a gelişinde, partisinin il teşkilatı tarafından Çamlıca gişelerinde karşılanıyor. Canlı yayındayız.
İsmail Türüt'ten İstanbul seçimleri için özel türkü: Karşınızda Binali, İstanbul'un mimarı
AnadoluJet'in Batman-İstanbul seferi arıza nedeni ile iptal edildi
İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan
İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış