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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

2 saat önce

ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a gelişinde, partisinin il teşkilatı tarafından Çamlıca gişelerinde karşılanıyor.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU, System.String[]

ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a gelişinde, partisinin il teşkilatı tarafından Çamlıca gişelerinde karşılanıyor. Canlı yayındayız.


Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:39 Kaynak: DHA
Çamlıca, İstanbul, Devlet Bahçeli, Güncel
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