ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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1 saat önce

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret ediyor.

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DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret ediyor. Canlı yayındayız

İstanbul DHA


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:55 Kaynak: DHA
DHA, Millet Bahçeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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