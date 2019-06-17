ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:55 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret ediyor. Canlı yayındayız
İstanbul DHA
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