ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonlular Buluşma yemeği programın çıkışında açıklama yapması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:16 Kaynak: DHA
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonlular Buluşma yemeği programın çıkışında açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı yayınlamayı planlıyoruz.
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