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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

2 dakika önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonlular Buluşma yemeği programın çıkışında açıklama yapması bekleniyor.

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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonlular Buluşma yemeği programın çıkışında açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı yayınlamayı planlıyoruz.


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:16 Kaynak: DHA
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