ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
23 dakika önce
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUCumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden çıkış yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:42 Kaynak: DHA
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden çıkış yapıyor. Canlı yayındayız.
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