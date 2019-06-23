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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

23 dakika önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUCumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden çıkış yapıyor.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU, System.String[]

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden çıkış yapıyor. Canlı yayındayız. 


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:42 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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