Son Dakika Haberleri: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
Son Dakika Güncel Haber

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

30 dakika önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU Binali Yıldırım, dün hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katılıyor.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU, System.String[]

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
 
Binali Yıldırım, dün hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katılıyor. Canlı yayındayız.


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:29 Kaynak: DHA
cenaze, sandık, ak parti, binali yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taytı hatırlatılan Pınar Altuğ'dan takipçilerine cevap gecikmedi AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü Ali İhsan Varol, programında CHP ile ilgili soru sorduran sayfaya seçim sonrası ateş püskürdü AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 17:59:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]