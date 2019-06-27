Son Dakika Haberleri: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
Son Dakika Güncel Haber

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

17 dakika önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmalarından ve köprü girişinde oluşan trafikten, havadan Canlı yayındayız.İstanbul DHA.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU, System.String[]

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmalarından ve köprü girişinde oluşan trafikten, havadan Canlı yayındayız.

İstanbul DHA


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:02 Kaynak: DHA
İstanbul, DHA, Fatih Sultan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi Duvağı kaldıran damat şaşkına döndü! Gelinliği giyen bakın kim çıktı CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı Ryan Babel İstanbul'a geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:19:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]