ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
17 dakika önce
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmalarından ve köprü girişinde oluşan trafikten, havadan Canlı yayındayız.İstanbul DHA.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:02 Kaynak: DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmalarından ve köprü girişinde oluşan trafikten, havadan Canlı yayındayız.
İstanbul DHA
Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi
Duvağı kaldıran damat şaşkına döndü! Gelinliği giyen bakın kim çıktı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı
Ryan Babel İstanbul'a geldi