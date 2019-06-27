ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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1 saat önce
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmalarından ve köprü girişinde oluşan trafikten, havadan canlı yayındayız.İstanbul DHA.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:59 Kaynak: DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmalarından ve köprü girişinde oluşan trafikten, havadan canlı yayındayız.
İstanbul DHA
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