ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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1 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmalarından ve köprü girişinde oluşan trafikten, havadan canlı yayındayız.İstanbul DHA.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmalarından ve köprü girişinde oluşan trafikten, havadan canlı yayındayız.

İstanbul DHA


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:59 Kaynak: DHA
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