ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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35 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:31 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapacak. Canlı yayındayız
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