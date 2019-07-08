ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda  açıklama yapacak. Canlı yayındayız


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:31 Kaynak: DHA
İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Bosna - Hersek, Güncel
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