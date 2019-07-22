ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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1 saat önce

ABONELERİN DİKKATİNE, CANLI YAYINSefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı.

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Sefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Canlı yayındayız.


Sefaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:03 Kaynak: DHA
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