ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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1 saat önce
ABONELERİN DİKKATİNE, CANLI YAYINSefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:03 Kaynak: DHA
ABONELERİN DİKKATİNE, CANLI YAYIN
Sefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Canlı yayındayız.
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