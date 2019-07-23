ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon projelerinin açılış toplantısında konuşuyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon projelerinin açılış toplantısında konuşuyor. Canlı yayındayız.

İstanbul DHA


Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:59 Kaynak: DHA
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