ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon projelerinin açılış toplantısında konuşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:59 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon projelerinin açılış toplantısında konuşuyor. Canlı yayındayız.
İstanbul DHA
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