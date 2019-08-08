ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi yaptığı Danimarkalı futbolcu Zanka, İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:40 Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi yaptığı Danimarkalı futbolcu Zanka, İstanbul'a geldi. Zanka'nın gelişini DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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