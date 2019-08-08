ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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Çatalca Yolu Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:21 Kaynak: DHA
Çatalca Yolu Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay yerinden canlı yayındayız.
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