ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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42 dakika önce

Çatalca Yolu Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi.

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Çatalca Yolu Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay yerinden canlı yayındayız.


Büyükçekmece, Tepecik, Çatalca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:21 Kaynak: DHA
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