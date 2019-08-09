ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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1 saat önce

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSUTuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde boya fabrikası alev alev yanıyor, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

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Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde boya fabrikası alev alev yanıyor, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Canlı yayındayız.


Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:25 Kaynak: DHA
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