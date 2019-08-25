Abonelerimizin dikkatine: canlı yayın duyurusu

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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINÜmraniye'de bir kişi 2 annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:38 Kaynak: DHA
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Ümraniye'de bir kişi 2 annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra intihar etti. Olay yerinden canlı yayındayız.
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