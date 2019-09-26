Abonelerimizin dikkatine: canlı yayın duyurusu

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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar, Avcılar'da depremin etkisiyle yıkılan minarenin olduğu bölgede incelemelerde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:04 Kaynak: DHA
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar, Avcılar'da depremin etkisiyle yıkılan minarenin olduğu bölgede incelemelerde bulunuyor. Canlı yayındayız.
İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek Salı günkü deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Taksim'deki binada kayma meydana geldi