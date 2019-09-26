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Abonelerimizin dikkatine: canlı yayın duyurusu

2 saat önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar, Avcılar'da depremin etkisiyle yıkılan minarenin olduğu bölgede incelemelerde bulunuyor.

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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar, Avcılar'da depremin etkisiyle yıkılan minarenin olduğu bölgede incelemelerde bulunuyor. Canlı yayındayız.


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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:04 Kaynak: DHA
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