ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, yaralılar var. Olay yerinden canlı yayındayız.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:52 Kaynak: DHA
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, yaralılar var. Olay yerinden canlı yayındayız.
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