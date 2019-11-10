ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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7 saat önce
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan ile yapılan işbirliği toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:36 Kaynak: DHA
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan ile yapılan işbirliği toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
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