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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
6 saat önce
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUİstanbul trafiğinde yoğunluk gözlemleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:49 Kaynak: DHA
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
İstanbul trafiğinde yoğunluk gözlemleniyor. Trafikten canlı yayındayız.
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