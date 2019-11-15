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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

6 saat önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUİstanbul trafiğinde yoğunluk gözlemleniyor.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU, System.String[]

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

İstanbul trafiğinde yoğunluk gözlemleniyor. Trafikten canlı yayındayız.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:49 Kaynak: DHA
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