ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce
Yıldız Kenter için Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:54 Kaynak: DHA
Yıldız Kenter için Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenleniyor. Canlı yayındayız
İstanbul DHA
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