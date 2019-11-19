Son Dakika Haberleri: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
Son Dakika Güncel ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

6 saat önce

Yıldız Kenter için Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenleniyor.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU, System.String[]

Yıldız Kenter için Levent Afet Yolal  Camii'nde tören düzenleniyor. Canlı yayındayız

İstanbul DHA


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı Yıldız Kenter'in ismi sanatçıların köyünde yaşatılacak Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:44:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]