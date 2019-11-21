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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

6 saat önce

ABONELERİN DİKKATİNE ; CANLI YAYINCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda konuşuyor.

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ABONELERİN DİKKATİNE ; CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Kırgızistan İş Forumu'nda konuşuyor. Canlı yayındayız.


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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:54 Kaynak: DHA
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