ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
6 saat önce
CANLI YAYINİstanbul'da yılbaşı kutlamalarını dönüşümlü olarak Taksim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy Meydan'ından canlı olarak yayınlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
CANLI YAYIN
İstanbul'da yılbaşı kutlamalarını dönüşümlü olarak Taksim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy Meydan'ından canlı olarak yayınlıyoruz.
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