ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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6 saat önce

CANLI YAYINİstanbul'da yılbaşı kutlamalarını dönüşümlü olarak Taksim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy Meydan'ından canlı olarak yayınlıyoruz.

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CANLI YAYIN

İstanbul'da yılbaşı kutlamalarını dönüşümlü olarak Taksim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy Meydan'ından canlı olarak yayınlıyoruz.


İstanbul, Kadıköy, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
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