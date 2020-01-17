ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
6 saat önce
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINİstanbul'da trafik yoğunluğu 18.50 itibariyle yüzde 81'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:58 Kaynak: DHA
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
İstanbul'da trafik yoğunluğu 18.50 itibariyle yüzde 81'e ulaştı. Yenibosna'dan canlı yayındayız.
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