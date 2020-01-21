ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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6 saat önce

TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Canlı yayındayız


TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:33 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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