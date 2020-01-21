ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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6 saat önce
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:33 Kaynak: DHA
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Canlı yayındayız
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