ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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6 saat önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINSAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN İNCELEMELERDE BULUNUYOR.

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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN İNCELEMELERDE BULUNUYOR. CANLI YAYINDAYIZ.

İSTANBUL DHA


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:02 Kaynak: DHA
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