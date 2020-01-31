Son Dakika › Güncel › ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
6 saat önce
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINSAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN İNCELEMELERDE BULUNUYOR.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:02 Kaynak: DHA
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN İNCELEMELERDE BULUNUYOR. CANLI YAYINDAYIZ.
İSTANBUL DHA
Son Dakika Gece Görüşü'nde Süleyman Soylu gerginliği! Hande Fırat reklama gitmek zorunda kaldı Son Dakika: Kamu çalışanlarına ilave tediye ödemeleri bugün yapılacak Mısır'da 3 bin yıllık mezarlar bulundu Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı