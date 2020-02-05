ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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6 saat önce
ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINSabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:09 Kaynak: DHA
ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerinden canlı yayındayız.
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