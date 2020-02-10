ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
6 saat önce
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:47 Kaynak: DHA
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Esenyurt
'ta 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarıyor. Canlı yayındayız.
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