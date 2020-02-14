Son Dakika › Güncel › ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
6 saat önce
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de çöken bina enkazı önünde açıklama yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:27 Kaynak: DHA
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de çöken bina enkazı önünde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
Son Dakika Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında yaşananlar güvenlik kamerasında Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı