ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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6 saat önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de çöken bina enkazı önünde açıklama yapıyor.

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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de çöken bina enkazı önünde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.


İstanbul Valisi, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:27 Kaynak: DHA
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