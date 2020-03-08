ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

7 saat önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Cumhurbaşkanı Erdoğan Silivri'de partililere sesleniyor.

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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan Silivri'de partililere sesleniyor. Canlı yayındayız.


Recep Tayyip Erdoğan, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:42 Kaynak: DHA
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