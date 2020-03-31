ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
30 dakika önce
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYINFlorya'daki karantina yurdundan tahliyeler başladı.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Florya'daki karantina yurdundan tahliyeler başladı. Canlı yayındayız.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:23 Kaynak: DHA
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