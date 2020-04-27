ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
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Rusya'da rahatsızlanan Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu almak için Rusya'ya giden Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak Atatürk Hava Limanı'na iniş yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:03 Kaynak: DHA
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