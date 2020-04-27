ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

Rusya 'da rahatsızlanan Haluk Hasan Seyithanoğlu 'nu almak için Rusya'ya giden Sağlık Bakanlığı 'na ait ambulans uçak Atatürk Hava Limanı'na iniş yapıyor. Canlı yayındayız.

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