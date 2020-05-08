ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurtiçi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşılıyor. Canlı yayındayız.