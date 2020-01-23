ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN (HAVADAN) - Son Dakika

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6 saat önce
Bağcılar'da TEM Bağlantı yolunda beton mikserinin üzerine devrildiği araçtaki sürücü sıkıştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:49 Kaynak: DHA
Bağcılar'da TEM Bağlantı yolunda beton mikserinin üzerine devrildiği araçtaki sürücü sıkıştı. İtfaiyenin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Havadan canlı yayındayız
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