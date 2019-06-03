Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin dikkatine,Çevre ve su kaynaklarının Türkiye ve dünya ülkelerindeki durumunu farklı...
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Abonelerimizin dikkatine,Çevre ve su kaynaklarının Türkiye ve dünya ülkelerindeki durumunu farklı...

1 saat önce

Abonelerimizin dikkatine, Çevre ve su kaynaklarının Türkiye ve dünya ülkelerindeki durumunu farklı yönleriyle ele alan, yaşanan sorunlarla ilgili zengin içeriklere yer veren "Temiz Çevre Temiz Su" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü...

Abonelerimizin dikkatine,Çevre ve su kaynaklarının Türkiye ve dünya ülkelerindeki durumunu farklı..., System.String[]
Abonelerimizin dikkatine,
Çevre ve su kaynaklarının Türkiye ve dünya ülkelerindeki durumunu farklı yönleriyle ele alan, yaşanan sorunlarla ilgili zengin içeriklere yer veren "Temiz Çevre Temiz Su" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.
Saygılarımızla.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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