Abonelerimizin dikkatine,Çevre ve su kaynaklarının Türkiye ve dünya ülkelerindeki durumunu farklı...
1 saat önce
Abonelerimizin dikkatine, Çevre ve su kaynaklarının Türkiye ve dünya ülkelerindeki durumunu farklı yönleriyle ele alan, yaşanan sorunlarla ilgili zengin içeriklere yer veren "Temiz Çevre Temiz Su" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü...
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Abonelerimizin dikkatine,
Çevre ve su kaynaklarının Türkiye
ve dünya ülkelerindeki durumunu farklı yönleriyle ele alan, yaşanan sorunlarla ilgili zengin içeriklere yer veren "Temiz Çevre Temiz Su" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.
Saygılarımızla.
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