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Abonelerimizin dikkatine; Farklı branşlarda sporu birlikte yapan aile hikayelerini konu alan "Aile...
6 saat önce
Abonelerimizin dikkatine; Farklı branşlarda sporu birlikte yapan aile hikayelerini konu alan "Aile Sporu" isimli haber paketimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:02 Kaynak: AA
Abonelerimizin dikkatine;
Farklı branşlarda sporu birlikte yapan aile hikayelerini konu alan "Aile Sporu" isimli haber paketimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.
Saygılarımızla.
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