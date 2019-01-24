Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin Dikkatine - Görüntü İptali

Abonelerimizin Dikkatine - Görüntü İptali

12 dakika önce

"Bursa - 1958'de yaşanan büyük çarşı yangınının görüntüleri ortaya çıktı" BAŞLIKLI, HABER KODU "190124018" OLAN GÖRÜNTÜ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

Abonelerimizin Dikkatine - Görüntü İptali, System.String[]
"Bursa  - 1958'de yaşanan büyük çarşı yangınının görüntüleri ortaya çıktı" BAŞLIKLI, HABER KODU "190124018" OLAN GÖRÜNTÜ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. GÖRÜNTÜLERİN VE HABERİN ABONELERİMİZ TARAFINDAN KESİNLİKLE KULLANILMAMASINI RİCA EDERİZ.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:26 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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