Abonelerimizin Dikkatine - Görüntü İptali
12 dakika önce
"Bursa - 1958'de yaşanan büyük çarşı yangınının görüntüleri ortaya çıktı" BAŞLIKLI, HABER KODU "190124018" OLAN GÖRÜNTÜ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.
"Bursa
- 1958'de yaşanan büyük çarşı yangınının görüntüleri ortaya çıktı" BAŞLIKLI, HABER KODU "190124018" OLAN GÖRÜNTÜ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. GÖRÜNTÜLERİN VE HABERİN ABONELERİMİZ TARAFINDAN KESİNLİKLE KULLANILMAMASINI RİCA EDERİZ.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:26 Kaynak: DHA
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